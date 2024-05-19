Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал работу YandexGPT, назвав сервис страшным трусом. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
По словам политика, YandexGPT не отвечает на некоторые вопросы, которые касаются расположения на территории Украины памятников лидера «Организации украинских националистов»*. Медведев выразил мнение, что по этому вопросу большинство смогут узнать, что «на территории б. Украины преобладает нацистский политический режим».
Помимо этого, как рассказал Зампред Совбеза России, сервис не смог назвать дату принятия в Штатах закона об изъятии активов РФ, а также не дал информацию по расстоянию между Киевом и Белгородом. Медведев отметил, что это значительно подрывает доверие к «Яндексу» и его продукции.
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Екатерина Коршунова