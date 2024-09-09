Фото: сайт Кремля
Ни одна инициатива, затрагивающая вопрос урегулирования конфликта на Украине, не касается прав русскоязычных граждан страны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога России – Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Он отметил, что ни одна из инициатив, которая предлагается союзниками России, не касается проблем с правами разговаривающих на русском языке граждан, которые проживают на территориях, которые президент Украины Владимир Зеленский считает своими.
Лавров подчеркнул, что в понедельник обсудил этот вопрос с коллегами из Индии и Бразилии. Они проявляют интерес к содействию преодолению кризиса. Им было сказано, что ключевой проблемой урегулирования являются права русскоговорящего населения.
Министр подчеркнул, что обсуждать прекращение огня и территориальные размены несерьёзно, поскольку на первом месте должны стоять права людей, которые были растоптаны законодательно киевским режимом.
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Лавров подчеркнул, что в понедельник обсудил этот вопрос с коллегами из Индии и Бразилии. Они проявляют интерес к содействию преодолению кризиса. Им было сказано, что ключевой проблемой урегулирования являются права русскоговорящего населения.
Министр подчеркнул, что обсуждать прекращение огня и территориальные размены несерьёзно, поскольку на первом месте должны стоять права людей, которые были растоптаны законодательно киевским режимом.
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Анастасия Чинкова