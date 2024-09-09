Лавров озвучил ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

Президент США Джо Байден в период с июля 2023 года по апрель 2024 года одобрил пять поставок кассетных боеприпасов Украине, несмотря на критику со стороны ООН и глав 21 страны. Об этом сообщается в докладе женевской организации «Коалиция по кассетным боеприпасам» за текущий год.