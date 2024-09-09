Лавров высказался о возможности мирного урегулирования конфликта

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Запад не желает по-честному договариваться с РФ о мирном урегулировании конфликта на Украине и продолжает надеяться на поражение Москвы на поле боя. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.
«Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному», — заявил Лавров.
По его словам, руководства стран Запада надеются, что ситуация обернется стратегическим поражением России на поле боя. Лавров также отметил, что РФ никогда всерьез не воспринимала «формулу мира Зеленского» по Украине.
Ранее пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт заявила о возможности переговоров канцлера Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, по ее словам, конфликт на Украине нужно закончить как можно быстрее.
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Элина Позднякова