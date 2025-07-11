Лавров передал Рубио цитаты Зеленского о необходимости уничтожения русских

11 июля 2025, 11:26

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских. Об этом российский министр рассказал во время пресс-конференции по итогам совещания России –АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита.