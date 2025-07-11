Лавров передал Рубио цитаты Зеленского о необходимости уничтожения русских
Глава МИД России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских. Об этом российский министр рассказал во время пресс-конференции по итогам совещания России –АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита.
Лавров подчеркнул, что передал Рубио небольшую выжимку высказываний Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка и прочих украинских политиков о необходимости «уничтожать русню».
Глава МИД добавил, что Украине необходима территориальная целостность для подавления прав русскоязычного населения и физической ликвидации несогласных.
После Лавров отметил, что Рубио забрал все переданные российской стороной материалы.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров провели встречу с Куала-Лумпуре. Американский дипломат пообещал передать идеи и предложения по урегулированию украинского конфликта президенту США Дональду Трампу.
Читайте также: