Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД РФ Сергей Ларов подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите G20. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите. Он добавил, что это нормально для людей, которые знакомы.
«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом», — пояснил он.Лавров отметил, что ненормальная реакция европейских лидеров — это попытка убежать российских представителей при встрече в коридорах, кулуарах, на фотографировании. В пример министр привел случай на саммите G20 в Индии, когда он, увидев двух африканских лидеров за одним столиком с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, подошел поздороваться. Со всеми Лавров был знаком лично, они с радостью пожали друг другу руки.
«Я как вежливый человек развернулся и протянул руку Мишелю, а он, как ужаленный, подскочил, отвернулся. Значит, такое воспитание», — поделился российский министр.Ранее Лавров заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было бы невозможно без США.
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