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Лавров раскрыл грубейшее нарушение принципов Устава ООН на Украине

Лавров: Запад игнорирует нарушения Устава ООН со стороны Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Об этом он заявил во время интервью для международной сети TV BRICS. По его словам, западные страны всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.
«Самое главное - Устав ООН (до упоминания принципов территориальной целостности и самоопределения народов) требует от всех членов ООН уважать права человека - независимо от расы, пола, языка и религии. Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он — чемпион прав человека, в украинском кризисе ни разу про это не упоминал», — пояснил он.
Глава МИД РФ напомнил, как на Украине последние 10 лет систематически и на законодательном уровне запрещают русский язык и борются с канонической Украинской православной церковью. Однако Запад, отметил он, не замечает этого и не хочет замечать.



Лавров подчеркнул, что принципы Устава ООН следует применять во всей их полноте, а не выборочно, чем занимаются западные страны.
«Что это означает? Запад предпочитает говорить об Украине, вспоминая лишь принцип территориальной целостности, и формулирует таким образом, как будто других принципов в Уставе ООН нет. Но в нем есть еще принцип самоопределения народов», — объяснил российский министр.
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Стало известно о состоянии Зеленского из-за неудач ВСУ на фронте
NYT: Зеленский выглядит изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и выборов в США
02 ноября 2024, 23:08

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выглядит напряженным и изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и беспокойства от грядущих выборов в США. Об этом несколько американских чиновников заявили газете The New York Times (NYT). По их словам, они обратили внимание на его состояние во время встречи в Киеве на прошлой неделе.
«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — пишет издание.
По информации газеты, выборы президента США и их неизвестны результат также вызывают тревогу и беспокойство и у простых украинцев. Помимо этого, отмечается в статье, у них падает моральный дух из-за непрестанного продвижения ВС РФ и страха, что военная поддержка Запада сойдет на нет.

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Политолог Межуев назвал условие изменений отношений между РФ и США
Политолог Межуев: При победе Трампа отношения РФ и США могут измениться
02 ноября 2024, 20:49

Фото: iStock/Sven Loeffler

Политолог-американист Борис Межуев заявил, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа отношения Москвы и Вашингтона могут измениться.
При этом специалист не рассчитывает на потепление во взаимоотношениях двух стран. Однако, отмечает он, Трамп может попытаться урегулировать конфликт на Украине.

«Если Трамп выиграет выборы, отношения США и России могут измениться. Но это во многом зависит от России. Трамп попытается прекратить или хотя бы приостановить военный конфликт на Украине. Но ни Москва, ни Киев не выразили явной поддержки плану Трампа. Даже если удастся достичь мира, Россия не станет надёжным партнёром США. Снятия санкций и отхода Москвы от Пекина и Тегерана тоже не стоит ждать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Межуев.

Ранее заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.

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#политолог
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Политолог Демчук объяснил невозможность предсказать победителя на выборах США
02 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/rarrarorro

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.
«Шансы у них примерно одинаковые. Никто сейчас не возьмется предсказывать исход выборов. Всё будет зависеть от явки в колеблющихся штатах. Все опросы общественного мнения в силу ограниченности выборки имеют достаточно большую погрешность в 1-2%. Всё будет решаться в колеблющихся штатах, и то буквально в их отдельных округах», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

До этого Камала Харрис заявила, что у Демократической партии есть план на случай, если Дональд Трамп раньше подсчётов голосов на выборах объявит о своей победе.

«К сожалению, мы готовы к тому, что он это сделает, и, если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа, мы готовы отреагировать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Reuters слова Харрис.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнения в способности вице-президента Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем.

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#сша
#дональд трамп
#выборы
#президент
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Захарова о вступлении чехов в ВСУ: Президенту Чехии не нужны свои граждане
02 ноября 2024, 18:32

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Те 66 граждан Чехии, которым президент республики Петр Павел разрешил отправиться на Украину и вступить в ВСУ, очевидно, больше не нужны своей стране. об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала «Известиям» решение чешского лидера по поводу участия граждан республики в конфликте на Украине.

«Видимо, они больше Петру не нужны», — сказала российский дипломат.

Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента Чехии Филиппа Платоша сообщило, что Павел позволил 66 гражданам Чехии отправиться на Украину с тем, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Всего такое разрешение запросили 180 человек. Известно, что раньше некоторое количество чехов отправились на Украину самостоятельно, безо всякого разрешения.

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#радио
#человек
#дипломат
#всу
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Медведев: Коллективный Запад сам сделал себя врагом России
02 ноября 2024, 16:46

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукиина)

Страны Западной Европы, конечно же США, Австралия, Канада — это враги России на сегодняшний день. Это приходится признать, как это ни печально, но они сами себя поставили в такое положение.
Об этом в интервью телеканалу RT заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что добрые отношения между людьми и государствами затем восстанавливаются очень долго и сложно.

«Время лечит, войны заканчиваются, а вот отношения между народами, к сожалению, после этого очень сильно страдают», — сказал политик.

В качестве примера Медведев привёл ситуацию после окончания Великой Отечественной войны. Тогда в СССР ненавидели немцев, потому что для советских людей все они были захватчиками, фашистами, агрессорами и убийцами. Потребовались долгие десятилетия, чтобы Россия и Германия вышли на траекторию добрых взаимоотношений, потому что в исторической памяти чуть стёрлась та давняя ненависть, отметил он.

Нужно понимать, что нынешнее неприязненное отношение россиян к американцам, англичанам, французам сохранится ещё очень надолго, несмотря на всю близость и совместную историю борьбы против фашизма, продолжил зампред Совбеза РФ. Всё доброе было принесено в жертву непонятно чему, и это очень печально, заключил Медведев.

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#россия
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#ссср
#германия
#отношения
#интервью
#рф
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«Украинцы ждут»: помогавший ВС РФ американец Мартиндэйл рассказал, чего хочет от России и что на самом деле происходит на СВО
02 ноября 2024, 15:59

Дэниэл Мартиндэйл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Гражданин США Дэниэл Мартиндэйл, который оказывал помощь Вооруженным силам России в планировании атак на украинские войска, провел свою первую конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». О главных заявлениях американца расскажет «Радио 1».

Помогавший российской армии американец Дэниэл Мартиндэйл: что о нем известно


В конце октября российские военнослужащие вывели Мартиндэйла из зоны боевых действий возле села Богоявленка (ДНР) и доставили в Донецк. Согласно информации от силовых структур РФ, Мартиндэйл находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года.

Он сам инициировал связь с российскими силовыми органами и в течение двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Дэниэл Мартиндэйл заявил, что находится в Москве по собственному желанию и предъявил соответствующие документы.

«Меня зовут Дэниэл Мартиндэйл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии», — сказал он на пресс-конференции.

В документе есть штамп, что американец пересек польско-украинскую границу 11 февраля 2022 года. Он рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.


Дэниэл Мартиндэйл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Мартиндэйл призвал судить властей Украины


Мартиндэйл заявил, что представителей власти Украины нужно судить, как и немецких военных преступников.

«Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев», — сказал он.

Американец также подчеркнул, что «Россия в любом случае победит».


Мартиндэйл рассказал об обстановке на Украине


Дэниэл Мартиндэйл отметил, что украинцы страдают от постоянного предательства и им приходится бороться за свою безопасность. Они будто находятся в режиме выживания, отметил гражданин США.

Мартиндэйл считает, что Вашингтон ведет борьбу на Украине против всего мира и даже против своих собственных граждан. Он охарактеризовал события вокруг Украины как попытку США сдерживать Россию и не позволять ей конкурировать на равных. При этом он предположил, что в какой-то момент США могут решить, что поддержка Украины больше невыгодна, и чем раньше это произойдет, тем быстрее закончится СВО.

Он также добавил, что многие украинцы ожидают освобождения от российской армии, но вынуждены это скрывать. По его словам, украинских солдат отправляют на верную смерть, и их потери огромны.

Мартиндэйл рассказал, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось всего семь.
«Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей — нужно наказать преступника и разоружить киевские власти», — заявил гражданин США.

Американец захотел стать гражданином РФ


Дэниэл Мартиндейл заявил о своих планах на будущее после завершения спецоперации на Украине. В интервью на пресс-конференции он выразил желание заняться фермерством и создать семью в России.
«Когда война закончится и наступит мир, я хотел бы вернуться к фермерскому делу и завести семью в России», — отметил он.

Мартиндейл также не исключил возможности производства сельскохозяйственного оборудования для российского и международного рынков.

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Пленный ВСУ рассказал о приказах об уничтожении мирных граждан
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В Греции ответили на призывы «начать войну» с Турцией
Премьер Греции назвал неприемлемыми призывы «начать войну» с Турцией
02 ноября 2024, 15:22

Фото: iStock/maksicfoto

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис счёл неприемлемыми призывы ряда политиков «начать войну» с Турцией. Об этом он заявил в интервью телеканалу Skai в субботу.
Политик прокомментировал предстоящий 8 ноября визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Афины, а также его будущие переговоры с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом. Премьер страны подчеркнул, что Афины не отступили от своих национальных позиций.

По словам Мицотакиса, отношения между греками и турками хорошие, однако иногда поступают антитурецкие воинственные речи и призывы начать войну с Турцией. Такие заявления звучали неоднократно, в том числе в парламенте, однако эти идеи неприемлемы.

Политик подчеркнул, что сейчас Греция сильна, как никогда. За последние годы страна выросла в геополитическом, оборонительном и экономическом плане, поэтому её власти готовы мирно взаимодействовать с соседними государствами.

В заключение Мицотакис добавил, что хочет иметь хорошие отношения с Турцией.

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#греция
#турция
#война
#политика
#страны
#отношения
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В команде Зеленского неожиданно возложили надежду на победу Трампа
02 ноября 2024, 14:25

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Некоторые представители команды президента Украины Владимира Зеленского убеждены, что победа кандидата в главы США от партии республиканцев Дональда Трампа на предстоящих выборах может стать выгодной для Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что некоторые члены команды Зеленского убеждены, что радикальные перемены в руководстве Штатов пошли бы на пользу Украине. Они утверждают, что негативная риторика Трампа в отношении Киева является лишь шагом для достижения победы на выборах. В случае его возвращения на пост главы государства, последуют действия, которые, скорее всего, не будут соответствовать его нынешним заявлениям.

Также официальные лица Украины, следует из материала, недовольны медленными и острожными шагами руководства США, которое опасается эскалации конфликта с Россией. Такая тенденция сохранится и при президентстве Харрис. А вот Трамп, напротив, не захочет выглядеть слабым на мировой арене, поэтому может принять более решительные действия в отношении Украины.

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#дональд трамп
#владимир зеленский
#украина
#сша
#выборы
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Медведев: США ошибаются, думая, что Россия не сможет применить ядерное оружие
02 ноября 2024, 14:00

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Власти США ошибаются, думая, что Россия никогда не перейдёт определённой черты в вопросе применения ядерного вооружения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик подчеркнул, что власти России могут пойти на такой шаг, если нависнет угроза существованию страны. Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин. В связи с этим Медведев указал на ошибочность мнения американского руководства.

Ранее зампред Совета безопасности предупредил кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис, что подливание масла в огонь конфликта на Украине ведёт весь мир к началу Третьей мировой войны. Он назвал такой политический путь «дорогой в ад».

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