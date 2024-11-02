Лавров раскрыл грубейшее нарушение принципов Устава ООН на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Об этом он заявил во время интервью для международной сети TV BRICS. По его словам, западные страны всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.
«Самое главное - Устав ООН (до упоминания принципов территориальной целостности и самоопределения народов) требует от всех членов ООН уважать права человека - независимо от расы, пола, языка и религии. Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он — чемпион прав человека, в украинском кризисе ни разу про это не упоминал», — пояснил он.Глава МИД РФ напомнил, как на Украине последние 10 лет систематически и на законодательном уровне запрещают русский язык и борются с канонической Украинской православной церковью. Однако Запад, отметил он, не замечает этого и не хочет замечать.
Лавров подчеркнул, что принципы Устава ООН следует применять во всей их полноте, а не выборочно, чем занимаются западные страны.
«Что это означает? Запад предпочитает говорить об Украине, вспоминая лишь принцип территориальной целостности, и формулирует таким образом, как будто других принципов в Уставе ООН нет. Но в нем есть еще принцип самоопределения народов», — объяснил российский министр.Читайте также:
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