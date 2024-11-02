Лавров объяснил, как повлияет на Киев срыв договоренностей

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Чем дольше украинское руководство срывает ранее существовавшие договоренности, тем меньше территорий остается у страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках своего выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
Лавров подчеркнул, что Украине необходимо признать сложившиеся реалии «на земле».
По словам Лаврова, если бы руководство Украины выполнило все пункты Минских соглашений в 2014 году, то военного конфликта вообще не произошло бы.
Ранее Лавров заявлял, что украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. По его словам, Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.
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«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, если бы руководство Украины выполнило все пункты Минских соглашений в 2014 году, то военного конфликта вообще не произошло бы.
Ранее Лавров заявлял, что украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. По его словам, Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.
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Элина Позднякова