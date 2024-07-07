Лавров пообещал скорый ответ на применение западного вооружения

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов американским оружием, которое поставляется Киеву. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — отметил он.
Ранее министр выразил недовольство поставками оружия Сербии западным странам. Он заявил, что это оружие в дальнейшем может быть применено против России. Теперь участие Сербии в БРИКС остается под вопросом. Многие эксперты назвали это «расплатой» за попытку вести переговоры на два фронта.
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Олег Дикий