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Лавров пообещал скорый ответ на применение западного вооружения

Лавров: мы будем реагировать на действия США на Украине
07 июля 2024, 20:47
Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Россия будет реагировать на обстрелы своих регионов американским оружием, которое поставляется Киеву. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.


«Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — отметил он.

Ранее министр выразил недовольство поставками оружия Сербии западным странам. Он заявил, что это оружие в дальнейшем может быть применено против России. Теперь участие Сербии в БРИКС остается под вопросом. Многие эксперты назвали это «расплатой» за попытку вести переговоры на два фронта.

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«Готовимся к Трампу»: НАТО выработали план долгосрочной поддержки Украины
Politico: страны НАТО опасаются прихода Трампа к власти
07 июля 2024, 18:13

Фото: IStock/Mo Semsem

В Брюсселе представители НАТО разработали план по обеспечению долгосрочной военной поддержки Украины, чтобы возможная администрация Трампа не смогла этому помешать, утверждает Politico со ссылкой на свои осведомленные источники.
Издание сообщает, что некоторые высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса совершили поездку в Вашингтон, чтобы поговорить с консервативно настроенными союзниками Трампа. В дальнейшем они смогут повлиять на пересмотр будущего американского президента своих взглядов относительно конфликта на Украине.

Ранее агентство заявляло, что возможно у Трампа есть определенный план по прекращению украинского конфликта. Якобы для того чтобы принудить сесть за стол мирных переговоров Россию, США будет «закачивать» Украину огромным количеством оружия. В свою очередь, если от переговоров откажется Украина, то американская военная поддержка для нее закончится.

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«Собаки лают — караван идет»: глава «Росатома» высказался о санкциях США
Гендир «Росатома» Лихачев: США пытаются подорвать строительство АЭС в Турции
07 июля 2024, 16:21

Фото: IStock/WangAnQi

США пытаются блокировать проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, строительство которой происходит с участием России. Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.
Глава ведомства сообщил, что американцы регулярно арестовывают счета между участниками строительства и доставляют много других неудобств. По его словам, система взаиморасчетов находится под ударом, но «собаки лают — караван идет».

Обсуждения о том, кто примет участие в строительстве новой АЭС в Труции велись продолжительное время. Первоначально турецкими партнерами могли стать Китай или Южная Корея, однако «Росатом» имеет преимущество в опытных кадрах и технологиях, сообщил глава комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный.

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#турция
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В США объяснили, чем грозит введение новых санкций против России
NYT: в США боятся введения новых российских санкций из-за роста цен на нефть
07 июля 2024, 15:56

Фото: IStock/lucky-photographer

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что это может спровоцировать рост цен на «черное золото». Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.
Издание сообщает, что национальное казначейство активно выступает за введение новых ограничений против российских транспортных нефтяных танкеров, однако в Белом доме не спешат поддерживать это решение. Экономисты посчитали, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ухудшить и без того плачевную позицию Джо Байдена в президентских гонках.

Ранее сообщалось, что российские нефтяные танкеры успешно обходят американские санкции, передавая перевозимый товар другим суднам. Таким образом в последний раз был успешно продан 1 млн баррелей нефти.

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Euractiv: НАТО все еще не определились, как пообещать Киеву членство в альянсе
07 июля 2024, 15:41

Фото: iStock/Michele Ursi

Члены НАТО до сих пор не определились с формулировками в итоговой декларации саммита в Вашингтоне, чтобы пообещать Украине членство в блоке. Об этом сообщает Euractiv.
Отмечается, что НАТО пытается за счет различных формулировок признать прогресс Украины в реформах и одновременно смягчить ожидания Киева о вступлении в альянс. По мнению источника, вопрос формулировок, вероятно, не будет решен до начала саммита 9 июля.

Один из неназванных дипломатов подчеркнул, что обсуждение текста декларации будет продолжаться до «самого последнего момента».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита альянса в Вашингтоне в среду.

Напомним, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

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Песков объяснил повышенное внимание Запада к встрече Путина и Моди
Песков: на Западе не зря придают значение визиту Моди в Москву
07 июля 2024, 14:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пристальное внимание западных СМИ к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву объясняется большим значением данного визита. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают в "Известиях".
«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение», — заявил пресс-секретарь.

Визит главы Индии состоится 8-9 июля. Об этом писали многие западные СМИ. Газета The Economic Times посчитала, что в основном встреча будет направлена на обсуждение создания быстрой денежной системы переводом между странами. Bloomberg сообщило, что переговоры глав двух государств в основном сведутся к военным вопросам и налаживанию ядерного энергетического партнерства.

В Кремле детали будущих переговоров не разглашали. Повестка встречи обещает быть масштабной и основные вопросы коснутся перспектив развития взаимоотношений двух государств, пояснил Песков.

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Послы Украины раскритиковали болгарское правительство за предложение о мире
Украинские послы осудили предложение Болгарии начать мирные переговоры
07 июля 2024, 14:05

Фото: IStock/sergeyryzhov

Посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на предстоящем саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook*.
В диппредставительстве призвали высших должностных лиц Болгарии не использовать тему конфликта в политических целях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным, что на Украине также осудили. В ЕС назвали этот визит предательством, а Германия даже потребовала снять Венгрия с поста председателя Совета ЕС. Сам Орбан объяснил свою встречу с Путиным продолжением «мирного пути» конфликта.

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Экс-депутат Рады оценил готовность Киева к диалогу через посредников
Экс-депутат Рады: Киев заявляет о готовности к диалогу вследствие военных неудач
07 июля 2024, 13:49

Фото: iStock/Diy13

Участник движения «Другая Украина», бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что готовность Киева к диалогу с Москвой через посредников связана с неудачами ВСУ на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Килинкарова, для урегулирования конфликта важен прямой диалог Киева и Москвы. Бывший депутат Рады подчеркнул, что «перелом произошел после глобального саммита» в Швейцарии, итогом которого, по его словам, стало принуждение предводителя киевского режима к смене позиции по переговорам.

Килинкаров отметил, что в настоящее время идет поиск вариантов того, как можно вести переговоры с РФ не напрямую. Он заключил, что Киев избегает прямого диалога, чтобы это не выглядело как поражение.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Совфеде раскрыли возможного заказчика взрыва «Северных потоков»
Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва «Северных потоков»
07 июля 2024, 12:47

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

США могут быть заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, американские власти понимали, что из-за российских поставок топлива европейский рынок практически закрыт. Второй «северный поток» увеличил бы зависимость от РФ, посчитали в США.

Парламентарий отметил, что Вашингтон всегда предпринимал действия, которые направлены против РФ,и добавил, что американский газ, который попытались «пропихнуть» на рынок,неспособен соревноваться с российским. Кроме того, его цена существенно выше.


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В МИД заявили о формировании мировой повестки странами БРИКС
Посол Моргулов: страны БРИКС активно участвуют в формировании мировой повестки
07 июля 2024, 12:15

Фото: iStock/chrisman

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС участвуют в формировании мировой повестки и становятся движущей силой мировой экономики. Об этом Моргулов сообщил на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине, передает РИА Новости.
По словам посла, совместными усилиями удалось создать культуру диалога в БРИКС, которая основывается на уважении пути развития друг друга, а также учете интересов. Моргулов отметил, что отсутствие доминирующей силы в БРИКС помогает странам-участницам находить точки соприкосновения и решения трудных вопросов.

Он заключил, что, согласно предварительным оценкам, средние показатели экономического роста в государствах БРИКС в текущем году остаются значительно выше среднемировых.

Напомним, ​ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.

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