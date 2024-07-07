Лавров прокомментировал атаку ВСУ на Севастополь

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что запущенные ВСУ ракеты не могли бы достичь, в том числе, Севастополя, без прямого участия США и наведения. Об этом Лавров сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале.
По словам Лаврова, в НАТО и США продолжают говорит о том, что не принимают участия в украинском противостоянии. По словам главы ведомства, «это плохая мина при плохой игре».
Лавров заключил, что в обозримом будущем скоро станет известно об ответе России.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Лавров заключил, что в обозримом будущем скоро станет известно об ответе России.
Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.
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Екатерина Коршунова