Лавров прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал ударить по Москве, сделаны в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиски каких-то тезисов, которые по их мнению способны повлиять на избирателей в свою пользу», — пояснил министр.
Политик отметил, что данные заявления — это только сюжет внутриполитической жизни США.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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