«Шизофренический план победы»: в МИД РФ оценили «формулу мира» Зеленского

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофреническим «план победы» Владимира Зеленского. Об этом он говорил на пленарном заседании II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Запад продолжает продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, "формулу мира" Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический "план победы"», — заявил Лавров.
По его словам, предложения Зеленского о мире и его мечты о членстве Украины в НАТО или ЕС не приблизят мир в Европе. По его словам, этого можно достичь только в условии «долгосрочных, надежных гарантий в сфере безопасности», например, изложенных Россией в декабре 2021 года, но отвергнутых западными странами.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «план победы» необходим киевскому режиму для узаконивания украинского конфликта и втягивания в него западных государств.
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Элина Позднякова