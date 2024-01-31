В МИД РФ назвали «мирную формулу Зеленского» невыполнимым ультиматумом

Фото: сайт Кремля
Навязываемая Западом «Мирная формула» президента Украины Владимира Зеленского является невыполнимым ультиматумом для России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что США вместе со своими союзниками активно продвигают международному сообществу «Мирную формулу» Зеленского. Они утверждают, что это единственный вариант для урегулирования конфликта.
Лавров подчеркнул, что это не что иное, как ультиматум России, который невыполним. По словам главы МИД РФ, это очевидно для всех, кому США презентуют такой ход.
Также глава ведомства отметил, что Запад больше не доминирует в определении международной повестки.
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Лавров подчеркнул, что это не что иное, как ультиматум России, который невыполним. По словам главы МИД РФ, это очевидно для всех, кому США презентуют такой ход.
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Анастасия Чинкова