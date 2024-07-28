Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию в субботу, 27 июля. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что 28 июля состоится встреча министров иностранных дел двух стран.
Ранее, 26-27 июля, Сергей Лавров посетил Лаос для участия в мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице страны Вьентьяне. В ходе визита он встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
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Александр Климов