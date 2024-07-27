Лавров: Запад начал осознавать невозможность поражения России в спецоперации

Фото: сайт Кремля
Многочисленные предложения по мирному урегулированию на Украине, появившиеся в последнее время, говорят о том, что на Западе начали осознавать нанесения поражения России в ходе специальной военной операции.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам завершившейся встречи Россия - АСЕАН и министерского совещания глав МИД стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства назвал все озвученные предложения, в частности план бывшего госсекретаря США Майка Помпео, несерьёзными.
Как отметил Лавров, различные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта посыпались сейчас как из рога изобилия, так как Запад осознал всю бесперспективность расчётов на поражение России. Он подчеркнул, что Москва не считает нужным комментировать эти планы предложения ввиду их несерьёзности. Глава российского МИД, впрочем, добавил, что Кремль всегда готов к честному разговору с учётом сложившихся реалий. К сожалению, позиция Запада состоит в игнорировании российских предложений, заключил министр.
Читайте также:
«Испугались за свою фотогеничность»: Лавров — об отказе западных коллег от фото
Лавров: Шольц славится простенькими идеями и простодушными заявлениями
Лавров и Блинкен сидели друг напротив друга на встрече с премьером Лаоса
Александр Бойцов