Лавров предупредил партнеров Киева о серьезном вооружении России

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У России есть такие виды оружия, потенциальное применение которых будет иметь последствия для хозяев украинского режима за рубежом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 20 сентября в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Смею вас заверить, у нас есть вооружения, [применение] которых будет иметь серьезные последствия для хозяев украинского режима. Эти вооружения имеются. Они в состоянии полной боевой готовности», — сказал министр РФ.
Согласно военной доктрине России, страна теоретически вправе применить ядерное вооружение, в случае военной агрессии с оружием массового уничтожения против РФ или ее союзников.
Сергей Лавров отдельно подчеркнул, что Москва не хочет ядерной войны и рассчитывает на здравомыслие тех, кто «принимает решения» за рубежом.
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Лия Мурадьян