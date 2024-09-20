Россия не хочет эскалации конфликта с Западом, заявил Лавров

Фото: сайт Кремля
Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Sky News Arabia.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, всем понятно, что поставленное Киеву дальнобойное оружие украинцы сами использовать не смогут. На протяжении нескольких месяцев идут разговоры о том, что Москва только «угрожает» и говорит про «красные линии», которые западные страны каждый раз пересекают, после чего ничего не случается, подчеркнул Лавров.
При этом российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.
Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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При этом российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.
Ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что снятие запрета на удары Украины вглубь России не является пересечением красной линии, после чего последует эскалация конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова