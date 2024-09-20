«Абсолютно ужасает»: Боуз напомнил Западу про российскую «Царь-бомбу»

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Ирландский журналист Чей Боуз предупредил об ужасающих последствиях глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового оружия. Об этом аналитик написал 20 сентября на своей странице в соцсети X.
«Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает», — написал Боуз.
Опасения журналист подкрепил заявлением, что Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на планете Земля. Также Боуз напомнил про самую мощную в мире термоядерную «Царь-бомбу», которую СССР испытал еще в середине прошлого столетия.
Ранее американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что ядерная война с Россией станет победой Запада.
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Лия Мурадьян