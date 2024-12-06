Лавров предупредил Запад о рисках игнорирования красных линий РФ

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью Такеру Карлсону, что мнение Запада о возможности сдвига российских «красных линий» является серьезной ошибкой.
Лавров отметил, что некоторые западные чиновники, включая представителей НАТО, допускают высказывания о нанесении превентивного удара по России, что вызывает глубокую обеспокоенность.
По словам Лаврова, подобная риторика подрывает стабильность и усиливает напряженность, что может привести к тяжелым последствиям. Министр подчеркнул недопустимость таких подходов в отношениях между государствами.
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«Если они (западные страны) следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — сказал глава МИД.
По словам Лаврова, подобная риторика подрывает стабильность и усиливает напряженность, что может привести к тяжелым последствиям. Министр подчеркнул недопустимость таких подходов в отношениях между государствами.
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Мария Моисеева