Лавров прибыл в Эфиопию с рабочим визитом
Самолёт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился в Аддис-Абебе. Там глава МИД РФ проведёт переговоры с коллегой из Эфиопии Гидеоном Тимотеосом и встретится с другими представителями руководства республики, сообщает РИА Новости.
Ключевым вопросом повестки, вероятно, станет возведение в африканской стране атомной электростанции большой мощности. В конце прошлого года делегации уже обсуждали эту тему в Москве. По словам посла Эфиопии в РФ Генета Тешоме Жирру, строительство АЭС при участии России может занять около десяти лет. Помимо этого, страна заинтересована в партнёрстве с российскими компаниями в сфере разведки месторождений, добычи ресурсов и металлургии.
Не останется без внимания и торгово-экономическое сотрудничество. На прошлой встрече в 2023 году Лавров и Тимотеос рассматривали способы наращивания товарооборота между государствами. Напомним, что предыдущий визит российского министра в Эфиопию состоялся в июле 2022 года.
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