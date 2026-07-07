Лавров прибыл в Эфиопию с рабочим визитом

07 июля 2026, 00:43

Сергей Лавров (Фото: Telegram @MID_Russia)

Самолёт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился в Аддис-Абебе. Там глава МИД РФ проведёт переговоры с коллегой из Эфиопии Гидеоном Тимотеосом и встретится с другими представителями руководства республики, сообщает РИА Новости.