В МИД перечислили страны с самым высоким уровнем русофобии

05 июля 2026, 05:05

РИА Новости: Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики

Фото: iStock/macky_ch

Страны Прибалтики находятся в числе государств с наиболее высоким уровнем русофобии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.





По его словам, граждане РФ сталкиваются в ряде стран с новой разновидностью ксенофобии под названием «русофобия». Проблема приобретает все более широкий масштаб, это очевидно, хотя пока что Лукьянцев не стал бы использовать для ситуации термин «охота». Самые ощутимые проблемы для россиян существуют в государствах Прибалтики, на Украине и в Молдавии.



Ранее президент России Владимир Путин предложил сделать государственным ежегодный доклад о языковой политике. Филолог-русист, профессор МГУ Владимир Елистратов в беседе с «Радио 1» назвал инициативу правильной, но предрёк неожиданное будущее, называя русский язык «шальным океаном», который требует к себе живого, человеческого интереса.