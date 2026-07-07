Основатель ВЭФ Клаус Шваб обнаружил прослушку в собственном доме

07 июля 2026, 00:29

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) обратился в полицию после обнаружения в своём доме в Женеве прослушивающего устройства. Информацию об этом опубликовало агентство Bloomberg.