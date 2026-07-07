Основатель ВЭФ Клаус Шваб обнаружил прослушку в собственном доме
Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) обратился в полицию после обнаружения в своём доме в Женеве прослушивающего устройства. Информацию об этом опубликовало агентство Bloomberg.
«Жучок» нашли в ходе плановой проверки системы безопасности. Дом Шваба находится неподалёку от штаб‑квартиры ВЭФ. Эксперты предполагают, что гаджет могли установить в течение последних трёх лет.
Как уточняет издание, в заявлении речь идёт о неустановленных лицах. Сейчас швейцарские правоохранители выясняют, как и кем могло быть размещено устройство.
Кроме того, ранее издание The Wall Street Journal писало, что Шваб рассылал членам правления ВЭФ письма. В них он выдвигал ряд требований и предупреждал о возможном судебном разбирательстве, стремясь вернуться в организацию.
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