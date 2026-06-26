Дипломат Бакланов: плохо, что Рубио и Лавров общаются через прессу

26 июня 2026, 23:09

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Переговоры в Анкоридже между российской и американской сторонами не стали полностью бесполезными. Об этом рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.





Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил прессе о том, что в Анкоридже не заключались соглашения, а всего лишь обсуждались отдельные пункты. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ сообщил, что российская делегация приезжала на Аляску по приглашению американской стороны и согласовывала предложения, подготовленные ранее Белым домом.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Бакланов отметил, что не стоило ожидать от США серьезных миротворческих усилий. Поскольку именно Штаты сыграли важную роль в вызревании негативных событий, которые происходят на Украине сегодня.





«Как дипломату мне не импонирует, что переговоры между министрами иностранных дел затем вступают в стадию интерпретации при использовании средств массовой информации. Это не очень хороший стиль. Это не очень здорово. Переговоры должны вестись в закрытом формате», — подчеркнул Бакланов.