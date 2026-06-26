Дипломат Бакланов: плохо, что Рубио и Лавров общаются через прессу
Переговоры в Анкоридже между российской и американской сторонами не стали полностью бесполезными. Об этом рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил прессе о том, что в Анкоридже не заключались соглашения, а всего лишь обсуждались отдельные пункты. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ сообщил, что российская делегация приезжала на Аляску по приглашению американской стороны и согласовывала предложения, подготовленные ранее Белым домом.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Бакланов отметил, что не стоило ожидать от США серьезных миротворческих усилий. Поскольку именно Штаты сыграли важную роль в вызревании негативных событий, которые происходят на Украине сегодня.
«Как дипломату мне не импонирует, что переговоры между министрами иностранных дел затем вступают в стадию интерпретации при использовании средств массовой информации. Это не очень хороший стиль. Это не очень здорово. Переговоры должны вестись в закрытом формате», — подчеркнул Бакланов.
Тем не менее эксперт уверен, что встреча в Анкоридже не стала полностью бесполезной. Благодаря ей Вашингтон все же снизил объем оказываемой Киеву помощи, а также усилилось разногласие между европейским центром НАТО и США. В этой связи Бакланов считает, что полностью исключать диалог с американцами не стоит.