Захарова: Глава МИД Южной Кореи настоял на встрече с Лавровым без журналистов

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Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выступил против присутствия представителей СМИ на вступительной части его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
В своём телеграм-канале дипломат подчеркнула, что именно представитель Сеула настоял, чтобы пресса не присутствовала при начале встречи. Она отметила, что в Южной Корее демократия построена по образцу Соединённых Штатов, поэтому речи об открытости вестись не может.
Спикер российского МИД предположила, что в Сеуле не хотели, чтобы мир услышал и узнал вступительные слова. Она также подчеркнула, что Лавров жестом подчеркнул, что Южная Корея сама себя загнала «в тупик американского вассальства», сопроводив пост фотографией, на которой российский министр иностранных дел разводит руками.
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Александр Бойцов