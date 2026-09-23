Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН

23 сентября 2026, 06:25

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает РИА Новости.