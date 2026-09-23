Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США за 12 часов 45 минут. Главным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на эту субботу. Также ожидается, что «на полях» недели высокого уровня глава МИД РФ проведёт ряд многосторонних мероприятий и двусторонних переговоров. Так, например, в среду у него запланирована встреча с госсекретарём США Марко Рубио.
Неделя высокого уровня организована в рамках 81-й сессии ГА ООН. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Официальный представитель МИД Мария Захарова уточнила, что в речи министра будут подробно изложены российские подходы к наиболее острым проблемам современности и дана оценка работе Всемирной организации.
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