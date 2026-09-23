Спортивный директор «Факела» назвал помехи на пути команды к первой победе в сезоне
Воронежский «Факел» пока не может добиться первой победы в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Спортивный директор клуба Руслан Пименов выразил свое мнение о причинах неудач.
Он объяснил в беседе с Metaratings.ru, что команде не хватает собранности и «креатива» в нападении. Иными словами, нельзя весь матч думать только об обороне, но при этом рассчитывать на успех: именно из-за пассивной игры воронежцы получают пенальти и им забивают голы на финальных минутах.
«Надо показывать более атакующий футбол. Если изменим свою игру в этом компоненте, результат придёт», — заявил Пименов.После девяти туров РПЛ воронежцы идут на последнем месте с тремя очками. В 10-м туре команда примет «Локомотив», начало встречи — 10 октября в 15:15 по московскому времени.
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