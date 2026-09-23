Спортивный директор «Факела» назвал помехи на пути команды к первой победе в сезоне

23 сентября 2026, 05:38

Фото: iStock/bildobjektiv

Воронежский «Факел» пока не может добиться первой победы в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Спортивный директор клуба Руслан Пименов выразил свое мнение о причинах неудач.





Он объяснил в беседе с Metaratings.ru, что команде не хватает собранности и «креатива» в нападении. Иными словами, нельзя весь матч думать только об обороне, но при этом рассчитывать на успех: именно из-за пассивной игры воронежцы получают пенальти и им забивают голы на финальных минутах.



«Надо показывать более атакующий футбол. Если изменим свою игру в этом компоненте, результат придёт», — заявил Пименов.