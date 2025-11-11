США потребовали внести изменения в антироссийскую резолюцию ООН по Украине

11 ноября 2025, 14:12

США потребовали внести изменения в антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.





По информации издания, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из текста документа формулировок о «территориальной целостности» и «агрессии». Речь идёт о резолюции третьего комитета ГА ООН, посвящённой ситуации с правами человека на территориях, контролируемых Россией.



Европейские дипломаты опасаются, что инициатива Вашингтона может продемонстрировать раскол среди западных союзников Киева.





«Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент», — заявил один из неназванных европейских посланников.