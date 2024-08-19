Лавров призвал Германию ответить на все вопросы о подрывах «Северных потоков»

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы российской стороны по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает ТАСС.
По словам Лаврова, Берлин должен прекратить «категорически отказываться предъявлять те факты, которые он не мог не обнаружить». Глава МИД России подчеркнул, что произошедшее наводит на мысль об инсценированном подрыве, поскольку информация об этом исходит не от официальных каналов, а появляется в СМИ.
Для Германии позорно молча мириться с тем, как ее лишили долгосрочной основы экономического и энергетического благополучия, заключил Лавров.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Для Германии позорно молча мириться с тем, как ее лишили долгосрочной основы экономического и энергетического благополучия, заключил Лавров.
Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».
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Екатерина Коршунова