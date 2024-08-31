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Противники российско-украинских переговоров должны понять, что дальше будет гораздо труднее договориться, заявил для документального фильма «Мосты на Восток» глава МИД России Сергей Лавров.
«…Те, кто против, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться. В Стамбуле меньше чем через месяц после начала нашей специальной военной операции было очень легко договориться. Украина этого не хотела», — прокомментировал главный дипломат РФ журналистам RT.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В Киеве говорят о возможности переговоров с Москвой, однако действия украинской власти говорят об обратном. Эксперты считают, что шаги киевского режима только накаляют обстановку.
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