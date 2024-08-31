РИА Новости/Стрингер
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не признал, что украинская сторона заранее координировала с НАТО план атаки в Курской области, хотя в России заявляли, что она планировалась с участием спецслужб Запада и военного блока, пишет Welt am Sonntag.
«В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — сказал Столтенберг.Он добавил, что Украина сама принимает решение «как ей защищаться»
Боевики ВСУ напали под Курском рано утром, 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Украинские неонацисты бьют по мирным гражданам, используя их в качестве цели. По оценке экспертов, Киев таким образом компенсирует свои провалы на фронте.
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