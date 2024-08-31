НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ

К созданию буферных зон в ответ на атаку со стороны ВСУ по Белгороду призвал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» Он отметил, что противник хочет дестабилизировать обстановку в РФ и ведет огонь, направленный на жилые кварталы.