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Американские истребители F-16 не принесут большого толка украинской армии, потому что вновь могут стать «случайной» целью для зенитно-ракетных комплексов Patriot, считает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.
«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — иронично заметил эксперт.Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая говорила о том, что западная техника была сбита союзническим огнем.
Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские неонацисты сами ударили по F-16.
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Никита Кротов