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В США сыронизировали про крушение F-16

Макговерн: F-16 могут вновь случайно подвергнуться атакам союзников из Patriot
31 августа 2024, 16:28
Фото: istockphoto/KuntalSaha

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Американские истребители F-16 не принесут большого толка украинской армии, потому что вновь могут стать «случайной» целью для зенитно-ракетных комплексов Patriot, считает бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с YouTube-каналом Neutrality Studies.
«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — иронично заметил эксперт.
Ранее нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая говорила о том, что западная техника была сбита союзническим огнем.



Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что украинские неонацисты сами ударили по F-16.

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#сша
#истребитель f-16
#крушение
#новости
Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»
Aydınlık: Взрывы на «Северных потоках» осуществили при помощи США и Украины
31 августа 2024, 16:08

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Взрывы на российских газопроводах «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были произведены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, а также Польши и Германии. Об этом сообщает турецкое издание Aydınlık.
Согласно информации источника, эта диверсия не могла «произойти без вмешательства могущественных стран». Примечательно, что к такому выводу приходят все серьезные исследовательские институты и средства массовой информации.

Уточняется, что Вашингтон с самого начала был против строительства трубопроводов, которые бы осуществляли перекачку российского газа.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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«Должен быть бдительным»: Во Франции сделали пугающее заявление про Дурова
Французский политик Филиппо: Павел Дуров может быть в опасности
31 августа 2024, 15:34

Фото: РИА Новости

Жизни основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может угрожать опасность, высказал мнение глава партии «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо.
«Павел Дуров должен быть бдительным, его жизнь может быть в опасности!» — гласит его публикация в соцсетях.
Политик добавил, что французский лидер Эммануэль Макрон и его правительство активно пользовались Telegram, хоть и боялись при этом всяческих утечек.

Дурова задержали в авиагавани Ле Бурже в Париже, 24 августа. В среду предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро, который ему предстоит внести.

Фигуранту вменили 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и отмыванием денег. По данным французских СМИ, Дуров отказался сотрудничать с силовиками, после чего на него открыли дело.

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#мир
#франция
#павел дуров
#новости
#уголовное дело
#криминал
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НАТО не признало координацию Киева с Западом атаки на РФ
Столтенберг не признал, что Киев координировал с Западом планы нападения на РФ
31 августа 2024, 15:15

РИА Новости/Стрингер

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не признал, что украинская сторона заранее координировала с НАТО план атаки в Курской области, хотя в России заявляли, что она планировалась с участием спецслужб Запада и военного блока, пишет Welt am Sonntag.
«В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Украина сама принимает решение «как ей защищаться»

Боевики ВСУ напали под Курском рано утром, 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Украинские неонацисты бьют по мирным гражданам, используя их в качестве цели. По оценке экспертов, Киев таким образом компенсирует свои провалы на фронте.

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#мир
#россия
#украина
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#война
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Стало известно о необычном подарке Путина для Ким Чен Ына
Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы орловский рысак
31 августа 2024, 12:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну 24 лошади любимой породы президента КНДР — орловский рысак. Об этом пишет газета The Times.
Глава российского государства дарит Ким Чен Ыну лошадей не впервые, 30 скакунов были отправлены в Пхеньян в 2022 году. Партия текущего года включала в себя 19 жеребцов и пять кобыл.

Уточняется, что животных перевезли через сухопутную границу с Приморским краем. Согласно информации источника, лошади играют важную роль в культе личности лидера КНДР, который он создал вокруг себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему коллеге Владимиру Путину двух собак национальной северокорейской породы пхунсан. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Госдуме высказались об ответе на удар по Белгороду
Депутат ГД Чепа призвал к созданию буферных зон в ответ на удар по Белгороду
31 августа 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

К созданию буферных зон в ответ на атаку со стороны ВСУ по Белгороду призвал депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» Он отметил, что противник хочет дестабилизировать обстановку в РФ и ведет огонь, направленный на жилые кварталы.
«Мы должны отвечать тем, что как можно быстрее создавать буферные зоны, о чем говорил президент. Это для того, чтобы защитить и Белгородскую область, и Курскую область, и Брянскую область. Эта буферная зона, по моему мнению, должна охватывать весь левый берег Днепра», — прокомментировал парламентарий.
Украинские боевики атаковали Белгород накануне в пятницу, 30 августа. По сообщению главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали 46 человек, пятеро погибли. Кроме того, повреждения получили 13 машин и инфраструктура.

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В МИД РФ сообщили о шантаже со стороны Киева сотрудников Запорожской АЭС
Посол Мирошник: Киев шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных
31 августа 2024, 11:47

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Киев шантажирует работников Запорожской АЭС, угрожая убить их родных и склоняя к совершению террористических атак, пишет РИА Новости со ссылкой на посла МИД РФ Родиона Мирошника.
«…Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины», — прокомментировал Мирошник.
Он добавил, что сотрудники увольнялись с предприятий или уходили с должностей, подразумевающих риски, похожие на совершение теракта.

«Они увольняются или меняют работу, чтобы «лишить» себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес», — резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, о том, где Украина вербует наемников.

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Российский посол заявил о вербовке Украиной наемников в Гааге
Тарабрин: посольство Украины в Гааге может продолжать вербовку наемников для ВСУ
31 августа 2024, 08:43

Фото: iStock/Olena_Z

Посольство Украины в Гааге может продолжать искать иностранных наемников для их последующей интеграции в ряды украинских Вооруженных сил и участия в боевых действиях против РФ. Об этом сообщил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, сообщает РИА Новости.
Дипломат напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась в марте 2022 года, когда украинское посольство в Нидерландах сообщило о значительном числе добровольцев из Голландии, присоединившихся к «Иностранному легиону». Хотя точные цифры не были названы, речь шла о десятках людей.

«Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипломатические представительства, например, в Аргентине, продолжает эту практику по сей день», — отметил Тарабрин.

Он подчеркнул, что официальные власти Нидерландов предпочитают не комментировать информацию о зарубежном участии в украинском конфликте и ссылаются на отсутствие подтвержденных данных. В то же время в прессе появляются сведения о жертвах среди голландских граждан на Украине — речь идет как минимум о трех подданных Нидерландов с начала специальной военной операции.

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#наемники
#нидерланды
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Фигурантам дела о покушении на Симоньян и Собчак добавили статью
31 августа 2024, 08:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следственные органы инициировали новое уголовное производство в связи с расследованием покушений на главного редактора медиа-группы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Документы по делу появились в распоряжении издания РИА «Новости».
Агентство сообщает, что следствие завершено, а обвинения против участников дела сформулированы в конечной редакции. К обвинениям добавилась статья о причастности к организации, которая в России признана террористической.

Напомним, в июле 2023 года сообщалось, что ФСБ предотвратила попытки покушения на журналисток, которые были организованы участниками неонацистской группы по указанию украинских спецслужб.

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#фсб
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#покушение
#украина
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Германия завершила вывод своих войск с территории Нигера
31 августа 2024, 04:33

Фото: iStock/photosvit

Германия утром 30 августа завершила вывод своих войск с территории Нигера, заявил экс-посол ФРГ Герман Николай, передает РИА Новости.
«Последние военные силы Германии убыли утром. На базе соглашения между двумя странами», – сообщил Николай.

Ранее, в начале августа, Вооруженные силы США оставили последнюю военную базу в Нигере и передали контроль над ней войскам страны. Имеется ввиду о военной базе 201, которую построили на средства Пентагона. Ее стоимость составила около 110 миллионов долларов.

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