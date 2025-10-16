Помощник президента России Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа

16 октября 2025, 21:39

Ушаков поделился ключевыми деталями телефонного разговора Путина и Трампа

Юрий Ушаков (фото: kremlin.ru)

Помощник президента России Юрий Ушаков поделился ключевыми деталями телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.