Помощник президента России Ушаков раскрыл подробности разговора Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков поделился ключевыми деталями телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.
Отмечается, что инициатором упоминания Будапештского меморандума стал американский лидер.
Путин проинформировал Трампа о том, что российские войска полностью контролируют стратегическую инициативу по всей линии соприкосновения в зоне СВО.
В ходе беседы, продолжил Ушаков, стороны затронули тему возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Президент России вновь подчеркнул, что подобные инициативы не изменят ситуацию на фронте, однако нанесут ущерб российско-американским отношениям.
Трамп, в свою очередь, отметил, что завершение конфликта откроет огромные перспективы для развития сотрудничества между Россией и США.
В результате стороны договорились о начале работы по подготовке саммита на уровне представителей. Первым шагом станет телефонный разговор между госсекретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Диалог Путина и Трампа стал важным этапом в двусторонних отношениях и свидетельствует о готовности к переговорам на высшем уровне.
