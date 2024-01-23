Лавров раскрыл, изменится ли политика США по Украине с приходом к власти Трампа

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
При избрании президентом США Дональда Трампа, ситуация на Украине не была бы иной. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Также Лавров добавил, что американские власти проигнорировали демонстрацию доброй воли президента России Владимира Путина. По его словам, они не осознали неудач «неприемлемой политики», которая проводилась Вашингтоном против Москвы после распада Советского Союза.
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Анастасия Чинкова