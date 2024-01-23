Лавров: У США за долгие годы развился комплекс собственного превосходства

Фото: сайт Кремля
США демонстрируют всё обостряющийся «комплекс превосходства» и «комплекс безнаказанности». К тому же, американцы показывают полную неспособность извлекать уроки из «неприемлемой политики», которую Вашингтон начал проводить сразу после распада СССР.
Ведя антироссийскую политику, чиновники в Вашингтоне во всём просчитались. Теперь им предстоит обдумывать и переосмысливать всё по-новому, но пока, к сожалению, можно наблюдать, что современные политики в Белом доме не извлекли уроков из прошлых ошибок, заключил Сергей Лавров.
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