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Лавров: У США за долгие годы развился комплекс собственного превосходства

23 января 2024, 09:19
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

США демонстрируют всё обостряющийся «комплекс превосходства» и «комплекс безнаказанности». К тому же, американцы показывают полную неспособность извлекать уроки из «неприемлемой политики», которую Вашингтон начал проводить сразу после распада СССР.

Об этом в интервью американской телекомпании CBS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке для участия в работе ООН. Он также указал, что США проигнорировали многократные проявления актов доброй воли Владимира Путина на посту президента РФ. Это было серьёзной ошибкой, и теперь те, кто их совершил, должны предпринимать шаги для исправления ситуации, сказал глава российского МИД.

Ведя антироссийскую политику, чиновники в Вашингтоне во всём просчитались. Теперь им предстоит обдумывать и переосмысливать всё по-новому, но пока, к сожалению, можно наблюдать, что современные политики в Белом доме не извлекли уроков из прошлых ошибок, заключил Сергей Лавров.

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Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин, в отличие от Байдена, любят свои страны
Трамп: Путин и Си Цзиньпин, в отличие от Байдена, любят свои страны
23 января 2024, 10:07

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что Путин и Си Цзиньпин действительно любят свои государства и стремятся к их процветанию. Байден, по его словам, не способен на это, поскольку он совершенно некомпетентен, а также «не способен связать двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу».

Также Трамп заявил, что российский и китайский лидеры очень умные и влиятельные люди.

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ВС Польши подняли в небо самолёты на фоне взрывов на Украине
23 января 2024, 09:48

Фото: istockphoto/delray77

Польша и её союзники подняли в воздух самолёты из-за якобы повышенной активности российской дальней авиации. С таким заявлением выступили представители оперативного командования Вооружённых сил (ВС) Польши.
В социальной сети X (бывший Twitter) ВС Польши предупредили граждан о приведении в боевую готовность польской авиации и авиации союзников, из-за чего может наблюдаться повышенный уровень шума в юго-восточной части страны. Причиной этого называется якобы интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации.

Польские военные уже применяли такую меру 13 января. Тогда в воздух были подняты польские самолёты и авиация союзников, а на земле были приведены в боевую готовность системы противовоздушной обороны. Причиной также называлась повышенная активность дальней авиации РФ и её готовность нанести удар по территории Украины.

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В Аргентине группа депутатов потребовала от Милея объяснить отказ от БРИКС
23 января 2024, 08:07

Фото: istockphoto/HStocks

Группа из 15 депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству нового президента Хавьера Милея с просьбой предоставить обоснования отказа от вступления страны в БРИКС. Все законодатели принадлежат к оппозиционному блоку «Союз за Родину» (UxP).
В заявлении, распространённом депутатами, содержится даже не просьба, а скорее требование к руководству страны: «Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС». В беседе с РИА Новости депутат Флоренсия Кариньяно, бывшая в числе подписавших обращение, отметила, что все провинции Аргентины экспортируют свою продукцию в ту или иную страну, являющуюся участницей БРИКС.

В качестве примера парламентарий привела провинцию Санта-Фе, специализирующуюся на сельскохозяйственном производстве. Этот регион страны отправляет в государства БРИКС 26% всего своего экспорта. В запросе к властям, который сформулировал экс-министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро, указано, что отказ Аргентины от присоединения к БРИКС нанесёт заметный ущерб региональной экономике.

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В Эстонии пожаловались на появление «русского» батальона
Эстонский генерал рассказал о русскоязычных солдатах в Вируском батальоне
23 января 2024, 07:04

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Командир дивизии Сил обороны Эстонии генерал Вейко-Велло Пальм в беседе с газетой Sakala выразил свою обеспокоенность преобладанием русскоязычных военнослужащих в одном из батальонов.

Генерал отметил, что после предоставляя возможности выбора новобранцам места службы в Вируском батальоне появились проблемы. Он отметил, что бойцы из восточных городов Эстонии, Нарвы, Йыхви и Кохтла-Ярве выбрали бы проходить служб у ближе к своему дому. В результате этого в Вируском батальоне стали преобладать русскоязычные солдаты, чем эстоноязычные.

«Но теперь мы эту проблему решили и больше рассредотачиваем новобранцев», — заявил Пальм.

Ранее сообщалось, что Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#эстония
#русский язык
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Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой
Экс-глава ВБ Зеллик назвал конфискацию активов России Западом элегантной мерой
23 января 2024, 06:23

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Западу не следует опасаться возможной конфискации заблокированных российских активов в пользу Украины, утверждает бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик в своей статье для Financial Times.
По его мнению, такой шаг был бы не только элегантным решением, но и мог бы принести выгоду в виде средств для помощи развивающимся странам, страдающим от роста цен на продукты.

Зеллик подчеркивает, что политики, высказывающие опасения относительно последствий конфискации, переоценивают риски и недооценивают стратегические преимущества. Он отмечает, что совместные действия стран G7 могли бы исключить альтернативы новому месту хранения, так как другие страны, в том числе и Китай, имеют свои сбережения в долларах и евро из-за положительного торгового баланса.

Экономист указывает, что конвертация китайских валютных резервов в юани могла бы сильно повлиять на обменный курс и нанести ущерб экспортерам. Также он отмечает, что заморозка резервов на два года не оказала разрушительного эффекта и служит тестом, демонстрирующим, что хранение средств в российских рублях или других менее стабильных валютах представляет больший риск, чем вложения в Европу.

Зеллик считает, что конфискация активов также была бы сигналом России о ее неспособности выиграть гонку на истощение и продержаться дольше Украины при поддержке Запада.

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Байден вновь попал в историю и заставил краснеть своего пресс-секретаря
The Daily Mail: Байден перепутал двух министров сразу после заявления Жан-Пьер
23 января 2024, 06:06

Фото: iStock/vchal

Президент США Джо Байден стал объектом насмешек после того, как на совещании перепутал двух глав федеральных министерств. Этот инцидент вновь поставил под вопрос ментальное здоровье американского лидера.
Примечательно, что буквально за несколько минут до очередного курьеза пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у президента все в порядке как психически, так и физически, отмечает The Daily Mail.

В ходе совещания 81-летний Байден поблагодарил своего советника по «гендерной политике» Джен Кляйн, после чего выразил благодарность министру здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерре, который, по словам президента, находился «рядом с ней». Однако рядом с Кляйн на самом деле стоял министр внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, в то время как Бесерра участвовал в мероприятии по видеосвязи.

Этот случай стал предметом обсуждения в контексте последнего социологического опроса, который показал, что уровень одобрения Байдена достиг 15-летнего минимума. Вопросы о его физическом и умственном здоровье стали центральными в свете сравнения с экс-президентом Дональдом Трампом, и лишь 28% респондентов считают, что у Байдена достаточно «остроты ума для эффективной работы президентом», что является существенно меньшим показателем по сравнению с Трампом.

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#байден
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США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене
AP: военные США и Британии нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
23 января 2024, 03:45

Фото: iStock/Benny Winslow

Военные из США и Великобритании провели удары по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Эту информацию сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления американских чиновников.
По данным чиновников, атаки были осуществлены с использованием ракет Tomahawk, запущенных с кораблей, а также с привлечением истребителей. Главными целями ударов стали склады и пусковые установки, принадлежащие хуситам.

Ранее Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились о создании миссии в Красном море с целью защиты коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.

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#сша
#море
#ес
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Медведев иронично ответил на отказ США вернуть России Аляску
Медведев в шутку заявил о «неизбежности войны» после отказа США вернуть Аляску
23 января 2024, 03:39

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, с юмором отнесся к заявлению представителя Госдепартамента США о том, что Россия не вернет себе Аляску, проданную в XIX веке
«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна», — заявил Медведев.
В конце своего сообщения он добавил смеющийся эмодзи.

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#сша
#россия
#война
#медведев
#рф
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Путин подписал указ, создающий федеральный кадровый резерв на госслужбе
Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на госслужбе
23 января 2024, 03:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил указ, вводящий в стране новую систему федерального кадрового резерва для государственной гражданской службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Этот механизм заменил предыдущую систему отбора перспективных кадров в государственном секторе. В соответствии с указом, в кадровый резерв не будут включать лиц, признанных иностранными агентами, а также тех, кто обладает иностранным гражданством или уклонялся от службы в армии.

Кроме того, кандидатом на включение в резерв не может быть человек без необходимого опыта или образования, а также тот, кто имеет неснятое дисциплинарное взыскание или был уволен по обвинению в коррупции. Кандидаты в кадровый резерв будут подвергаться специальному отбору, предоставлять информацию о своих доходах и проходить определенные проверки.

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#проверки
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