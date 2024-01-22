Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней

При ударе ВС РФ по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, был убит сын бригадного генерала французской армии Алексис Дрион. Вместе с ним также был ликвидирован его напарник Сабастьен Клод Реми Бенар из потомственной военной династии Франции. Об этом сообщает Mash.