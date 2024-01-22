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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и мнимые «демократические ценности». Об этом Лавров сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
По мнению министра, интересов граждан Украины в противостоянии с Россией «как не было, так и нет». Глава МИД отметил, что прогнившие киевские власти опасаются лишь за свое будущее на следующий день после окончания конфликта.
Ранее Лавров сообщил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада. Министр подчеркнул, что это осознает большинство объективных наблюдателей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Ранее Лавров сообщил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине в первую очередь осложнен поддержкой Киева со стороны Запада. Министр подчеркнул, что это осознает большинство объективных наблюдателей.
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Лавров рассказал, что осложняет поиск мирного урегулирования на Украине
Екатерина Коршунова