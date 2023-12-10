Лавров рассказал о дипотношениях с Германией после закрытия консульств в РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя закрытие консульств Германии в России, заявил, что дипломатические отношения не разрываются. Об этом он рассказал в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Лавров заявил, что дипломатические отношения не разрываются, но послам Германии выскажут мнение по поводу закрытия представительств на территории России.
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