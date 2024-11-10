Лавров раскрыл, когда будет следующая министерская конференция Россия — Африка

Сергей Лавров (Фото: riamediabank/ Кирилл Зыков)
Вторая министерская конференция «Россия-Африка» пройдёт в 2025 году, информирует глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы готовы в любое место с удовольствием приехать к нашим африканским друзьям», — отметил Лавров во время церемонии закрытия первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации обратил внимание, что на данный момент никто из африканских коллег приглашение не направил. Известно, что конференция состоится в следующем 2025 году.
Ранее Сергей Лавров подвёл итоги саммита БРИКС в Казани. Глава МИД РФ подчеркнул, что главный призыв итоговой декларации — необходимость сильно увеличить участие стран Глобального Юга и Глобального Востока в управлении мировыми процессами.
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