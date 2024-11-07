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Лавров: РФ будет готова прислушаться к здравым идеям ЕС по украинскому конфликту

МИД РФ (Фото: Официальная страница МИД РФ)

МИД РФ (Фото: Официальная страница МИД РФ)

Российская сторона будет готова прислушаться к здравым идеям Евросоюза по украинскому конфликту, но пока европейская позиция тупиковая, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров в рамках рабочей поездки в Казахстан.


«Если будут конкретные здравые идеи [из Брюсселя по Украине], мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой «формулы Зеленского», которая является приглашением в тупик», — сказал руководитель российского МИДа.
Недружественные к РФ государства стали поддерживать киевский режим на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны коллективного Запада оказывают украинским неонацистам всевозможную помощь.

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СК: семеро вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ пойдут под суд
07 ноября 2024, 13:58

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Расследование против семерых вторгшихся в Курскую область боевиков ВСУ завершено, проинформировали в СК РФ. Их обвиняют по статье о террористическом акте.
«Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении боевиков 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабы и Олега Вовк», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Следователи выяснили, что в августе этого года фигуранты незаконно перешли российскую госграницу, а затем неоднократно стреляли по мирным гражданам и в российских военнослужащих.

Вторжение в Курскую область произошло 6 августа 2024 года.

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#мир
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#новости
#следственный комитет
#уголовное дело
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В Харьков прибыли иностранные наемники
07 ноября 2024, 13:52

Фото: iStock/breakermaximus

В Харькове замечено сразу несколько групп иностранных наемников. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.
«Встречались польские и французские наемники. Также была слышна на улицах города испанская речь», — рассказал местный житель.

Он предположил, что наемники являются латиноамериканцами.

Ранее украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что огромное количество колумбийских наёмников из «иностранного легиона» с ранениями доставляли в украинский военный госпиталь в Константиновке, который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.

Кроме того, иностранных наемников заметили на Украине в рядах сотрудников территориальных центров комплектования.


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#всу
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В МО РФ назвали суточные потери ВСУ в зоне СВО
Минобороны: ВСУ потеряли до 665 боевиков за сутки в зоне «Юга»
07 ноября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ лишились за сутки примерно 665 единиц живой силы в зоне ответственности группировки «Юг» ВС РФ, доложили в Минобороны. Также противник потерял различную иностранную технику.
«Подразделения Южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 28-й, 30-й, 116-й механизированных, 57-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Миньковка, Приволье, Дачное, Красноармейск, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.
Ранее в МО РФ докладывали, что российские войска освободили Кременную Балку от боевиков ВСУ в Донецкой народной республике.

Перед этим в Госдуме ответили на вопрос о том, повлияют ли результаты американских выборов на цели спецоперации.

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#мир
#россия
#украина
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#конфликт
#всу
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#новости
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В Госдуме ответили, повлияет ли победа Трампа на ход СВО
Депутат ГД Ивлев: избрание Трампа в США не изменит целей СВО на Украине
07 ноября 2024, 12:54

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Избрание республиканца Дональда Трампа президентом США не изменит целей спецоперации на Украине, заявил в беседе с РИА Крым депутат ГД от региона Леонид Ивлев.
«Судьба специальной военной операции зависит не от овального кабинета (рабочая комната президента США в Белом доме — прим. ред.), а будет решаться на поле боя российскими войсками, и мы этой цели добьемся. Наши цели не меняются», — прокомментировал парламентарий.
Ивлев добавил, что текущий хозяин Белого дома Джо Байден продолжит оружейные поставки Украине, поскольку Трамп до своей январской инаугурации не имеет власти.

Дональд Трамп стал президентом США по результатам выборов 5 ноября. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. Одним из его обещаний было прекращение конфликта на Украине.

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На западе Украины обесточили часть Ровненской области
«Укрэнерго»: часть Ровненской области обесточена после взрывов
07 ноября 2024, 12:44

Фото: istock/reflection_art

Часть Ровненской области на западе Украины осталась без электричества в результате недавних обстрелов. Об этом проинформировала энергетическая компания «Укрэнерго».
Оператор систем распределения электроэнергии «Житомироблэнерго» сообщал, что в отдельных районах Житомирской области введены аварийные отключения электроснабжения после взрывов.

Сообщается, что частично обесточена Ровненская область. Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

В условиях сложной ситуации с электроснабжением Украина планирует в течение суток импортировать электроэнергию из соседних стран, включая Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдавию.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#воздушная
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У аэропорта Жуляны в Киеве прогремели мощные взрывы — Лебедев
07 ноября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/RamonCast

У киевской авиагавани Жуляны произошли взрывы, проинформировал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В самом Киеве около семи утра была серия взрывов. Киевляне сообщают, что взрывы слышны были в направлении Жулян. Была сильная детонация, и уже в сторону взрывов выехало много скорых», — пояснил координатор сопротивления.
Также, со слов собеседника агентства, взрывы произошли в киевском пригороде Вышгород. Лебедев добавил, что были поражены пункты временной дислокации украинских военных.

Перед этим в Минобороны России доложили, что ВС РФ освободили от ВСУ Кременную Балку в Донбассе.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как подчеркнули в Кремле, боевые действия закончатся, когда РФ достигнет своих целей.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Кременная балка в ДНР
07 ноября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Leestat

Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения войсковой группировки «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, по информации оборонного ведомства, нанесено поражение формированиям 68-й егерской бригады ВСУ, 110-й, 119-й, 123-й бригад территориальной обороны и 12-й бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дылеевка, Петровка, Старые Терны, Островского и Щербиновка Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак формирований 23-й, 100-й, 154-й механизированных, 152-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й, 38-й бригад морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

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Спецназ Росгвардии нанёс удар по группе пехоты ВСУ в Курской области
07 ноября 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Diy13

Бойцы спецназа Росгвардии уничтожили группу украинской пехоты, возвращавшуюся с боевого задания в Курской области. Удар был нанесён с использованием дрона-камикадзе.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Группа военнослужащих ВСУ, возвращающаяся с задания, была обнаружена разведчиками. Координаты передали командованию Росгвардии. Далее в дело вступили операторы беспилотников. После наведения скопление живой силы противника было уничтожено ударным дроном-камикадзе.

Сообщается, что одновременно был нанесён артиллерийский удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположение которого было заранее выяснено разведкой. Цель была успешно поражена, в этом пункте больше никто не дислоцируется, сообщили в ведомстве.

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Стало известно, в чью пользу складывается ситуация в зоне СВО
Шойгу: ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Киева
07 ноября 2024, 11:58

Сергей Шойгу (Фото: сайт Кремля)

Обстановка на поле боевых действий складывается не в пользу Украины, теперь Западу предстоит решить, стоит ли продолжать финансировать киевский режим или же начать договариваться. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках 12-й встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.
«Сейчас, когда ситуация на театре военных действий складывается не в пользу киевского режима, Запад поставлен перед выбором — продолжать его финансирование и уничтожение украинского населения или признать сложившиеся реалии и начать договариваться», — заявил Шойгу.

Ранее Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. В своем Telegram-канале Зеленский назвал победу Трампа «исторической и убедительной», а саму беседу с новым президентом — «чудесной». Зеленский отметил, что они договорились о тесном диалоге и укреплении сотрудничества, подчеркнув важность «сильного и твердого лидерства США» для достижения мира.

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