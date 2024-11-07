МИД РФ (Фото: Официальная страница МИД РФ)
Российская сторона будет готова прислушаться к здравым идеям Евросоюза по украинскому конфликту, но пока европейская позиция тупиковая, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров в рамках рабочей поездки в Казахстан.
«Если будут конкретные здравые идеи [из Брюсселя по Украине], мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой «формулы Зеленского», которая является приглашением в тупик», — сказал руководитель российского МИДа.Недружественные к РФ государства стали поддерживать киевский режим на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Страны коллективного Запада оказывают украинским неонацистам всевозможную помощь.
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