Лавров раскрыл, когда состоится новый раунд переговоров

28 мая 2025, 13:33

Лавров: новый раунд переговоров России и Украины объявят в ближайшее время

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

О новом раунде прямых переговоров России и Украины объявят в ближайшее время. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, на этой встрече Москва будет добиваться отмены украинских дискриминационных законов.







«Переговоры — лучше, чем война, но первопричины конфликта на Украине должны быть предварительно устранены», — подчеркнул руководитель министерства.