Лавров раскрыл, когда состоится новый раунд переговоров
Лавров: новый раунд переговоров России и Украины объявят в ближайшее время
О новом раунде прямых переговоров России и Украины объявят в ближайшее время. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, на этой встрече Москва будет добиваться отмены украинских дискриминационных законов.
«Переговоры — лучше, чем война, но первопричины конфликта на Украине должны быть предварительно устранены», — подчеркнул руководитель министерства.Лавров отметил, что на стамбульских переговорах 16 мая российская делегация уже поднимала вопрос об отмене законов, которые Россия считает дискриминационными. Он также напомнил об уставе ООН, призывающем к уважению территориальной целостности тех государств, которые не нарушают принцип самоопределения народов.