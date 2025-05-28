Лавров раскрыл, когда состоится новый раунд переговоров

Лавров: новый раунд переговоров России и Украины объявят в ближайшее время
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

О новом раунде прямых переговоров России и Украины объявят в ближайшее время. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, на этой встрече Москва будет добиваться отмены украинских дискриминационных законов.



«Переговоры — лучше, чем война, но первопричины конфликта на Украине должны быть предварительно устранены», — подчеркнул руководитель министерства.
Лавров отметил, что на стамбульских переговорах 16 мая российская делегация уже поднимала вопрос об отмене законов, которые Россия считает дискриминационными. Он также напомнил об уставе ООН, призывающем к уважению территориальной целостности тех государств, которые не нарушают принцип самоопределения народов.
Лидия Пономарева

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