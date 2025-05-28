Депутат Дмитрук: отстранение Зеленского и его команды завершит конфликт за день
По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, остранение Владимира Зеленского и его команды от власти завершит украинский конфликт за сутки. Об этом политик заявил на YouTube.
«В один день происходит отстранение Зеленского и его топ-менеджмента, в Раде выбирают нового главу парламента, главкома ВСУ и формируют новый кабинет министров. Затем создается реальная переговорная группа и начинается настоящий переговорный процесс», — заявил Дмитрук.
Депутат отметил, что с помощью такого подхода произойдет полная перезагрузка отношений между Украиной и Россией.
Ранее сообщалось, что украинская сторона предоставила США список требований для урегулирования конфликта в стране. Спецпосланник американского президента Кит Келлог отметил, что теперь важно получить соответсвующий документ от России.