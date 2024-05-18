«Занимаются чепухой»: Лавров высказался об организации саммита по Украине

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Организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии заняты «откровенной чепухой». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Он подчеркнул, что российская сторона активно наблюдает за происходящим в Швейцарии. По словам Лаврова, организаторы «занимаются откровенной чепухой», у которой совершенно нет перспективы. А главная задача этой конференции заключается не в достижении мира, а в том, чтобы настроить против России как можно больше стран, а затем начать враждебные материальные шаги по отношению к нашей стране.
Кроме того, Лавров добавил, что наращивание поставок дальнобойных ракет на Украину Россия воспринимает как сигнал для выяснения отношений на поле боя, а не дипломатическими методами.
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Анастасия Чинкова