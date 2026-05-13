Лавров раскрыл цель Вашингтона

13 мая 2026, 09:05

Лавров: США хотят править миром через контроль мировой энергетики

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон добивается влияния на планету через рынок топлива.





По его оценке, Белый дом требует от государств отказаться от российской нефти. Такой подход глава МИД назвал нечистым и колониальным. Лавров в беседе с RT отметил, что речь идет о прямом давлении ради выгоды. Москва, по его словам, предлагает более доступные ресурсы, а Соединенные Штаты продвигают дорогие поставки. Министр подчеркнул, что США хотят заставить всех покупать американскую нефть и СПГ.





«‎Таком образом они стремятся править миром через контроль мировой энергетики», — добавил он.