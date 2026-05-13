NYT: Иран сохранил 70% ракетного арсенала вопреки заявлениям Трампа
Иран смог сохранить 70% своего ракетного арсенала, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи страны. Об этом пишет New York Times со ссылкой на американскую разведку.
Тегеран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива. Это создает потенциальную угрозу для американских военных кораблей в регионе, говорится в статье.
Кроме того, благодаря анализу спутниковых снимков военная разведка США установила, что Иран вернул контроль почти над 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок. При этом часть объектов уже полностью готова к эксплуатации.
Полученные сведения позволяют сделать вывод, что Вашингтон, вероятно, переоценил масштаб ущерба, нанесенного иранской военной инфраструктуре. Одновременно с этим автор издания указывает, что американская сторона недооценила способность Тегерана оперативно восстанавливать поврежденные объекты.
Читайте также: