Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН по Украине с участием Лаврова

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что удар украинских войск по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине.
По словам Полянского, в заседании примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно информации источника, заседание созвано также по причине поставок оружия Украине Западом.
Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения. Число погибших возросло до 25 человек.
Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ.
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Екатерина Коршунова