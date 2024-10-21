Фото: Официальная страница МИД РФ
В войне западных держав против России все еще присутствуют гибридные элементы, но она постепенно превращается в настоящую войну. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».
«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией», – отметил дипломат.
На этот раз «знаменосцем» стал не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский, заключил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что специальная военная операция в Украине не приведет ни к чему иному, кроме победы Москвы. В то же время, по словам Сергея Лаврова, Киев требует от Украины вернуться к границам 1991 года. Дипломат также заявил, что украинским властям «наплевать» на население.
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Александр Климов