Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Ввинтервью «Аргументам и фактам», что специальная военная операция (СВО) в Украине не может привести ни к чему иному, кроме победы Москвы.
По его словам, Киев требует, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года.
Лавров сказал, что украинским властям «наплевать» на людей.
Ранее обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, призвали западные страны не игнорировать открытость России к переговорам.
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«Они что-то придумали, выяснили где-то, исследовали, что на Украине природных ископаемых на 10-12 триллионов долларов, поэтому, мол, это все надо забрать. Мы не про территории, а про людей», – заявил дипломат.
Лавров сказал, что украинским властям «наплевать» на людей.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что если кто-то, живя на Украине, ощущает себя причастным к русской культуре, пусть проваливает в Россию», – отметил глава ведомства.
Ранее обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, призвали западные страны не игнорировать открытость России к переговорам.
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Александр Климов