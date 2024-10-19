Лавров: слова Байдена о переговорах с РФ по ЯО — желание получить очки

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов говорить с Москвой о сокращении ядерных вооружений без предварительных условий, являются желанием получить очки перед выборами для американского вице-президента Камалы Харрис.
Об этом изданию «Аргументы и Факты» рассказал главный дипломат РФ Сергей Лавров.
Перед этим заокеанский лидер говорил о необходимости стремления мира полностью устранить ядерный арсенал. При этом хозяин Белого дома промолчал, что его кабмин потратил значительные средства, чтобы развить и укрепить свою ядерную триаду.
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«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии», — прокомментировал глава внешнеполитического ведомства России.
Перед этим заокеанский лидер говорил о необходимости стремления мира полностью устранить ядерный арсенал. При этом хозяин Белого дома промолчал, что его кабмин потратил значительные средства, чтобы развить и укрепить свою ядерную триаду.
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Никита Кротов