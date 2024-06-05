Лавров: В планах России дополнительная поставка военной продукции в Буркина-Фасо

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Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре глава российского МИД отметил, что страны продолжат развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Будут осуществляться дополнительные военные поставки для повышения обороноспособности африканского государства и создания возможности подавления остатков террористических группировок.
Сергей Лавров также добавил, что в Буркина-Фасо будет расти число российских военных инструкторов. Также глава российского внешнеполитического ведомства указал, что параллельно продолжается обучение военных и правоохранителей из африканской страны в России. Министр подчеркнул, что этот вид партнёрства между двумя странами активно развивается.
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