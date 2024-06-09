«Услышали»: Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина об оружейных поставках

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Слова президента России Владимира Путина о возможных поставках российских вооружений странам-врагам США услышали и поняли на Западе. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, там еще есть люди, умеющие анализировать ситуацию.
«Я не сомневаюсь, что услышали. Я не сомневаюсь, что поймут. Там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто заниматься эскалацией, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией», – сказал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Также руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Москва симметрично отвечает на враждебные действия западных стран.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия никому не обязана сообщать регионы поставок дальнобойных вооружений.
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Никита Кротов