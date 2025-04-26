Bloomberg: США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности

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США ограничили помощь Украине в сфере кибербезопасности, отменив и приостановив контакты с десятками специалистов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Усилия США по оказанию помощи Украине в защите от... кибератак были сокращены на фоне широкомасштабных отмен со стороны администрации Трампа», — передает агентство.
К тому же американская сторона не реализовала поставки компьютерного оборудования и программного обеспечения, которые были запланированы ранее.
Ранее Владимир Зеленский вновь отверг предложение президента США Дональда Трампа о признании Крыма российской территорией со стороны Украины. До этого американский лидер уже критиковал главу киевского режима за данную позицию.
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Иван Мусатов