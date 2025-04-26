Тихий: Украина не позволит ограничить свое право на членство в НАТО и ЕС

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По словам представителя МИД Украины Георгия Тихого, Киев никогда не допустит ограничения своего права на членство в НАТО и в ЕС. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Не должно быть вето на членство Украины в НАТО или ЕС», — заявил Тихий.
Представитель МИД добавил, что Украина никогда не признает ни одну из своих территорий частью РФ. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыме. Помимо этого Киев не позволит ограничивать Вооруженные силы.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа признать Крым российской территорией. Глава киевского режима вновь отверг инициативу американского лидера, который уже критиковал Зеленского по данному вопросу.
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